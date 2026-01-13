menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Dalami Aliran Rp600 Juta dari Tersangka ke Anggota DPRD Bekasi

KPK Dalami Aliran Rp600 Juta dari Tersangka ke Anggota DPRD Bekasi

KPK Dalami Aliran Rp600 Juta dari Tersangka ke Anggota DPRD Bekasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Nyumarno sebagai saksi guna mendalami kasus suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah daerah setempat. Pemeriksaan terhadap saksi berinisial NYU dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (12/1).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/1), menyampaikan perkembangan penyidikan tersebut. "Dalam lanjutan penyidikan perkara suap proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi, bahwa pada Senin (12/1), penyidik melakukan pemeriksaan saksi NYU, selaku anggota DPRD Kabupaten Bekasi," jelas Budi, Selasa (13/1).

Budi Prasetyo memaparkan bahwa fokus pemeriksaan adalah untuk mendalami adanya indikasi penerimaan uang oleh anggota dewan tersebut.

Baca Juga:

"Dalam pemeriksaan yang dilakukan di gedung Merah Putih itu, penyidik mendalami adanya dugaan penerimaan uang oleh NYU dari pihak swasta, yaitu SRJ, yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujarnya.

Menurut keterangan resmi KPK, aliran dana yang diduga sebagai suap tersebut mencapai jumlah yang signifikan dan dilakukan secara bertahap.

"Penerimaan uang dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta," kata Budi Prasetyo.

Baca Juga:

Penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari pemberian uang tersebut. "Penyidik masih akan terus mendalami maksud dari pemberian uang dari SRJ kepada NYU tersebut," pungkas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
KPK Periksa Ketua KONI Ponorogo Terkait Kasus Korupsi Bupati Sugiri

KPK periksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi terkait dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari tersangka suap proyek.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI