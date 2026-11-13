KPK Dalami Dugaan Kickback Pengadaan di BNPB, Periksa Puluhan Saksi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan hingga dugaan pemberian uang (kickback) kepada pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi dari aparatur sipil negara (ASN) atau mantan ASN BNPB dan pihak swasta pada 9-12 November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saksi dari BNPB didalami soal proses pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung vendor.

"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.

Proyek Gunakan Dana Siap Pakai

Menurut Budi, sejumlah vendor tersebut mengerjakan proyek penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya. Proyek-proyek itu dibiayai dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.

Ia menjelaskan, penggunaan DSP memang dapat memakai metode penunjukan langsung karena sifatnya darurat. Namun, KPK menduga kekhususan itu disalahgunakan sehingga terjadi benturan kepentingan.

"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.

Pemberian Uang Diduga Berulang