KPK Dalami Dugaan Permainan Proyek di Pemkab Bekasi, Tenny Intania Ikut Disorot
jpnn.com, JAKARTA - Angka Rp 2,94 miliar menjadi salah satu jejak penting dalam penyidikan dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Uang sebesar itu disebut diterima Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln dari pihak swasta Sarjan sepanjang 2024 hingga 2025.
Di balik aliran uang tersebut, KPK kini tidak sekadar mengejar transaksi. Penyidik mulai membongkar dugaan pengondisian proyek dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di OPD Pemkab Bekasi lainnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua dinas.
"Terkait dengan penelusuran pada pihak-pihak terkait dalam pengembangan penyidikan perkara di Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentunya tidak hanya di satu-dua dinas saja," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/9).
Pernyataan itu membuka ruang bagi penyidik untuk menyisir proyek-proyek pada dinas lain yang memiliki pengadaan barang dan jasa.
Budi mengatakan penyidik masih mendalami apakah dugaan praktik pengondisian juga terjadi pada dinas-dinas lain.
"Memang penyidik terus melakukan pengembangan. Apakah dugaan praktik pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa ini juga terjadi di dinas-dinas lain," ujarnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap satu atau dua dinas di Pemkab Bekasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari Mengaku Terima Uang Fee Proyek Sebanyak Ini
- Soal Kasus Pungli di Lapas, Ombudsman Siap Berkoordinasi dengan KPK
- KPK Temukan Rekening Penampung Setoran di Kanwil BPN Jatim
- KPK Periksa Bobby, Dalami Hubungan Tersangka Suap dengan Oknum BPK RI
- 5 Berita Terpopuler: 895 PPPK Teken Perpanjangan Kontrak, Desakan Peralihan ke PNS Tanpa Tes Menguat, Serius
- Isu Lapas Cibinong Dipantau KPK, Budi Singgung Masalah Pungli