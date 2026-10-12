KPK Dalami Peran Eks Kepala KPP Madya Banjarmasin soal Restitusi Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terkait pengajuan restitusi wajib pajak. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa seorang aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial RSW sebagai saksi pengembangan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Senin (12/10).

"Penyidik meminta penjelasan bagaimana peran MLY (Mulyono) selaku kepala kantor dalam proses pengajuan restitusi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (12/10).

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan Mulyono, pegawai KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak.

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Pada tanggal tersebut, KPK menjelaskan bahwa mulanya terdapat permintaan uang apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin mengurus permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) PT Buana Karya Bhakti. Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.

Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar. Atas pengurusan tersebut, para tersangka diduga menerima uang dengan total Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi sesuai dengan jatah masing-masing.

KPK pada 20 Juli 2026 mengumumkan pengembangan penyidikan perkara tersebut. Dalam pengembangan perkara, KPK mengumumkan telah menyita 680 ribu dolar Amerika Serikat, 1,3 kilogram emas, serta Rp100 juta dari penggeledahan di sejumlah lokasi maupun pengembalian oleh saksi.

Selain itu, KPK menyita uang lebih dari Rp1 miliar dan 49 ribu dolar AS saat memeriksa dua ASN Ditjen Pajak berinisial JKP dan SMG pada 1 Oktober 2026. (antara/jpnn)