KPK Dalami Transaksi Jual Beli Aset Eks Kakanwil Pajak MH Lewat Mantan Seskab DA

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (11/11). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar DA terkait transaksi jual beli aset dengan tersangka kasus dugaan gratifikasi pajak berinisial MH.

MH merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

?“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

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Selain itu, Budi mengatakan KPK pada tanggal yang sama juga mendalami dugaan pemberian uang kepada MH saat memeriksa dua pihak swasta berinisial HS dan WA sebagai saksi.

“Untuk pihak-pihak swasta didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada MH selaku tersangka,” katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK menetapkan MH sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. KPK kemudian menahan MH pada 19 Agustus 2026.

Sementara itu, KPK menduga MH menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

Rinciannya adalah sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, penerimaan Rp10 miliar selama 2013-2018 dalam bentuk mata uang asing serta penerimaan Rp10 miliar selama 2014-2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.(antara/jpnn)