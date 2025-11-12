KPK dan Kejagung Diminta Usut Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku

jpnn.com - Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman menyoroti dugaan manipulasi kuota daging sapi beku.

Dia menyebut ada dugaan kongkalikong dalam sebuah rapat koordinasi tertutup yang melibatkan pelaku impor dan distributor daging sapi beku.

Menurut Dendi, ada pertemuan yang digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, pada awal Oktober lalu. Peserta rapat mendapat pesan agar seluruh pelaku usaha wajib membeli barang dari jaringan PT SNJ, jika ingin tetap memperoleh jatah kuota impor.

Baca Juga: Pemerintah Bidik 232 Perusahaan Nakal Pelanggar Aturan Impor CPO

Dari keterangan sejumlah sumber yang ikut dalam rapat tersebut, kata Dendi, pesan bernada ancaman itu disampaikan secara tidak langsung namun bernada intimidatif.

Pesan utamanya jelas, siapa pun yang tidak ikut alur distribusi PT SNJ bakal kesulitan mendapat kuota impor pada periode berikutnya.

Dendi menilai informasi tentang rapat tertutup itu menambah panjang daftar dugaan praktik manipulasi kuota daging sapi beku di tingkat nasional.

Baca Juga: Pelaku Usaha Logistik Dukung Menkeu Purbaya Berantas Impor Ilegal di Pelabuhan

Terlebih lagi, PT SNJ disebut-sebut menjadi pemain dominan yang mengendalikan pasokan dan harga daging beku melalui jejaring perusahaan afiliasi di berbagai daerah.

"Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir," kata Dendi melalui keterangan di Jakarta, Selasa (11/11/2025).