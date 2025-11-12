KPK dan Kejagung Diminta Usut Dugaan Kongkalikong Impor Daging Beku
jpnn.com - Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman menyoroti dugaan manipulasi kuota daging sapi beku.
Dia menyebut ada dugaan kongkalikong dalam sebuah rapat koordinasi tertutup yang melibatkan pelaku impor dan distributor daging sapi beku.
Menurut Dendi, ada pertemuan yang digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, pada awal Oktober lalu. Peserta rapat mendapat pesan agar seluruh pelaku usaha wajib membeli barang dari jaringan PT SNJ, jika ingin tetap memperoleh jatah kuota impor.
Dari keterangan sejumlah sumber yang ikut dalam rapat tersebut, kata Dendi, pesan bernada ancaman itu disampaikan secara tidak langsung namun bernada intimidatif.
Pesan utamanya jelas, siapa pun yang tidak ikut alur distribusi PT SNJ bakal kesulitan mendapat kuota impor pada periode berikutnya.
Dendi menilai informasi tentang rapat tertutup itu menambah panjang daftar dugaan praktik manipulasi kuota daging sapi beku di tingkat nasional.
Terlebih lagi, PT SNJ disebut-sebut menjadi pemain dominan yang mengendalikan pasokan dan harga daging beku melalui jejaring perusahaan afiliasi di berbagai daerah.
"Data di lapangan menunjukkan harga daging sapi beku impor mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir," kata Dendi melalui keterangan di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Dendi Budiman meminta KPK dan Kejagung menyelidiki dugaan kongkalikong impor daging sapi beku.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kantor Disbudparpora Ponorogo Digeledah KPK
- KPK Dalami Pembagian Kuota Haji 50:50 Lewat eks Pejabat Kemenag Subhan Cholid
- KPK Sita Dokumen Pergeseran Anggaran dari Kantor Dinas PUPR
- KPK Geledah Mobil Dinas Plt Gubernur Riau SF Haryanto? Begini Faktanya
- Geledah Kantor Bupati Ponorogo, Tim KPK Bawa Tiga Koper
- KPK Periksa Lebih dari 350 Travel dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji