KPK dan Pemprov DKI Resmikan Penamaan Halte Setiabudi Integritas yang Dibangun Tanpa APBD

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus (DKI) Jakarta, dan PT Transjakarta meresmikan penamaan Halte Setiabudi Integritas, Minggu (21/6/2026).

Penamaan Halte Setiabudi Integritas merupakan kolaborasi KPK dengan Pemprov Jakarta dan PT Transjakarta dalam rangka memperluas kampanye nilai-nilai integritas di ruang publik.

Peresmian Halte Setiabudi Integritas dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta.

Kegiatan peresmian itu dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan pejabat Pemprov DKI Jakarta maupun KPK, serta pejabat PT Transjakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penamaan Halte Setiabudi Integritas bukan sekadar seremoni, bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang, serta bukan sekadar lokasi yang dilewati masyarakat setiap hari.

"Tetapi setidaknya harapan saya dengan sebuah penamaan yang menunjukkan identitas, itu bisa menjadi sebuah memori kolektif. Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya," kata Setyo.

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Setyo menyebut ide penamaan tersebut muncul dari kebiasaannya menggunakan transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, LRT, dan MRT.

Dari situ, dirinya meminta Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK melakukan koordinasi dengan Pemprov Jakarta. Usulan tersebut kemudian disambut baik oleh Gubernur Pramono Anung.