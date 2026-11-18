jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) berkomitmen memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Langkah itu dilakukan sebagai landasan dalam menjalankan transformasi bisnis dan organisasi secara berkelanjutan.

Upaya itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), pada 6–13 November 2026.

Program intu merupakan hasil kolaborasi Telkom dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam memperkuat pemahaman, kapasitas, serta peran aktif insan perusahaan sebagai penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

Kegiatan yang berlangsung di Telkom Corporate University (Telkom CorpU) itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin.

Program ini menjadi langkah strategis TelkomGroup dalam memperkuat budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan kerja.

Baca Juga: UMKM Binaan Telkom Menjaring Peluang Bisnis di 18 Negara Lewat TEI 2026

PELOPOR diikuti oleh 49 peserta dari unsur culture booster dan pegawai yang ditunjuk perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 13 peserta dipersiapkan untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sementara seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).