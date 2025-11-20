menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Diminta Usut Dugaan Pengancaman dan Monopoli Impor Daging

KPK Diminta Usut Dugaan Pengancaman dan Monopoli Impor Daging

KPK Diminta Usut Dugaan Pengancaman dan Monopoli Impor Daging
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan akan dilakukan di Polresta Yogyakarta pada Selasa (21/10). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Sosial dan Keagamaan Bagong Suyoto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan monopoli impor daging sapi.

Bagong menyampaikan hal itu menangapi polemik Kuota impor daging sapi beku yang terus memuncak.

Dia menyebut informasi yang didapatnya terdapat rapat tertutup pada awal Oktober 2025 di Purwokerto. 

Baca Juga:

Dia menduga rapat tersebut menjadi ajang koordinasi untuk memperkuat penguasaan pasar oleh salah satu perusahaan.

Pasalnya, ada dugaan praktik pengancaman, intimidasi pemaksaan terhadap pelaku usaha.

Menurut dia, peserta rapat menerima pesan bahwa seluruh pelaku usaha wajib membeli barang dari jaringan perusahaan tersebut.

Baca Juga:

Pernyataan itu disampaikan dengan nada intimidatif dan menjadi bentuk ancaman langsung kepada para pengusaha.

Dia mengatakan pesan tersebut seolah menegaskan perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur siapa yang mendapatkan akses impor dan siapa yang akan diputus aksesnya.

Pengamat Sosial dan Keagamaan Bagong Suyoto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan monopoli impor daging sapi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI