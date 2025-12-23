KPK Duga Lebih dari 1 Wanita Terkait Ridwan Kamil dalam Kasus Korupsi Iklan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan lebih dari satu wanita yang terkait dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa hal tersebut tengah diselidiki. "Mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya ke mana saja," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/12).

Budi menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik pada saat ini.

"Sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya karena pasti kami akan sampaikan secara berkala dan transparan terkait dengan progres penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara pengadaan iklan di BJB ini," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pejabat Pembuat Komitmen Bank BJB Widi Hartoto, serta tiga pengendali agensi, yakni Ikin Asikin Dulmanan, Ekspress Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma. Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp222 miliar.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 dan menyita sejumlah barang. Ridwan Kamil sendiri telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk kasus ini pada 2 Desember 2025. (antara/jpnn)