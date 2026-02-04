menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan

KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan

KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (4/2). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (4/2). Operasi kali ini dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Benar (tangkap tangan), di Kalsel,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah orang. Di antara yang diamankan adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

Baca Juga:

“KPP Banjarmasin,” tutur Fitroh saat menegaskan asal instansi salah satu pihak yang diamankan.

Namun, mengenai jenis tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan dalam kasus ini, Fitroh menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pendalaman.

“Masih pendalaman,” tandas komisioner KPK berlatar belakang jaksa tersebut. (tan/jpnn)

Baca Juga:

Berita Selanjutnya:
KPK Panggil eks Bos Pertagas Niaga hingga Pelindo di Kasus Korupsi Gas

KPK lakukan Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin dan amankan pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jenis TPK masih didalami.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI