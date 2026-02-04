KPK Gelar OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa operasi yang digelar pada Rabu (4/2) tersebut berkaitan dengan proses restitusi pajak.
“Terkait restitusi pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.
Dalam operasi senyap itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah pihak. Di antara yang diamankan adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Saat diminta rincian identitas, Fitroh hanya menyebut, “KPP Banjarmasin.”
Meski motif operasi telah diungkap, KPK masih mendalami bentuk tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam kasus ini. “Masih pendalaman,” tandas komisioner berlatar belakang jaksa tersebut. (tan/jpnn)
KPK gelar Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin terkait dugaan korupsi pada proses restitusi pajak. Sejumlah pihak dari KPP setempat diamankan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Diamankan
- KPK Panggil Eks Kepala BPH Migas hingga Pertagas Niaga Terkait Kasus Gas PGN
- KPK Selidiki Sumber Dana Aktivitas Luar Negeri Ridwan Kamil Periode 2018-2023
- Khofifah Dihadirkan Sebagai Saksi Sidang Kasus Dana Hibah Jatim Besok, KPK Beri Penjelasan Begini
- KPK Panggil eks Bos Pertagas Niaga hingga Pelindo di Kasus Korupsi Gas
- Eks Pejabat China Terima Suap 137 Juta RMB Dipenjara Seumur Hidup, Seluruh Hartanya Disita