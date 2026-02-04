menu
KPK Gelar OTT di Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak

Wiraswasta Mahendra Dito S alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa operasi yang digelar pada Rabu (4/2) tersebut berkaitan dengan proses restitusi pajak.

“Terkait restitusi pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.

Dalam operasi senyap itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah pihak. Di antara yang diamankan adalah pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.

Saat diminta rincian identitas, Fitroh hanya menyebut, “KPP Banjarmasin.”

Meski motif operasi telah diungkap, KPK masih mendalami bentuk tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam kasus ini. “Masih pendalaman,” tandas komisioner berlatar belakang jaksa tersebut. (tan/jpnn)


KPK gelar Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin terkait dugaan korupsi pada proses restitusi pajak. Sejumlah pihak dari KPP setempat diamankan.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

