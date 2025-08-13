KPK Gelar OTT Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Inhutani V

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (13/8). Operasi ini terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Inhutani V, anak perusahaan Perhutani.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut. "(OTT di) Jakarta," katanya singkat saat dikonfirmasi.

Menurut Fitroh, operasi ini menjaring sejumlah pihak, termasuk salah satu direksi Inhutani V dan perwakilan swasta.

"Direksi salah satu BUMN dan swasta," ujarnya.

Ini merupakan operasi kedua KPK dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terkait dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

KPK belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai modus atau nilai kerugian negara dalam kasus Inhutani V. Penyidik masih mendalami perkembangan operasi terkini. (tan/jpnn)