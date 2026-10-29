KPK Geledah Dinas Lingkungan Hidup Klaten terkait Kasus Bupati Hamenang Wajar Ismoyo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Kamis (29/10).

"Benar, ada lanjutan giat penggeledahan di DLH Klaten," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.

Budi menyebut penggeledahan masih berlangsung hingga pukul 15.57 WIB.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan 21 orang lainnya.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025–2026. Mereka adalah Hamenang, Ahmad Luthfi, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

KPK menyebut ada lima klaster dugaan korupsi dalam perkara ini. Kelimanya mencakup dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

KPK mulai memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini pada 27 Oktober 2026. (antara/jpnn)