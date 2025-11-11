KPK Geledah Kantor Bupati Ponorogo, Tim Bawa Tiga Koper

jpnn.com, PONOROGO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur selama lebih dari enam jam, Selasa sore. Tim penyidik membawa tiga koper berisi dokumen seusai penggeledahan.

Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekretaris Daerah Agus Pramono, yang keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jabatan dan gratifikasi.

Pantauan di lokasi menunjukkan para petugas KPK keluar dari gedung sekitar pukul 17.45 WIB dengan membawa koper besar yang diduga berisi dokumen hasil penyitaan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Ponorogo Hadi Priyanto, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.

Namun ia mengaku tidak mengetahui secara rinci isi dokumen yang dibawa penyidik.

"Yang jelas ada dokumen yang dibawa. Saya hanya menyaksikan saja, yang mendampingi tadi Pak Asisten," kata Hadi di Ponorogo.

Ia menambahkan, dirinya hanya mendampingi petugas di area luar ruangan bupati dan sekda tanpa mengetahui apakah ada ruangan lain yang turut digeledah.

"Kalau yang lain saya kurang tahu. Saya hanya mendampingi di sini," ujarnya.