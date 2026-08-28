KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Bogor, Sita Dokumen Pengadaan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, penyidik menyasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8).

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan.

"Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa tim penyidik akan melakukan serangkaian proses untuk mendalami temuan yang diperoleh dari penggeledahan tersebut.

"Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengkonfirmasi setiap temuan dalam giat penggeledahan dengan alat bukti lainnya, untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang," jelasnya.

Penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ini menjadi yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, pada Kamis (27/8/2026), KPK telah menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) serta Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.