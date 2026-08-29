KPK Geledah Kantor Disdik Kabupaten Bogor terkait Dugaan Korupsi Pengadaan

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap Kantor Disdik Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (28/8/2026).

Penggeledahan itu demi mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan (Disdik) daerah itu.

"Sampai dengan saat ini, penyidik masih fokus untuk melakukan pendalaman terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Disdik Kabupaten Bogor," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan penggeledahan tersebut dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Budi menjawab pertanyaan jurnalis terkait apakah dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor hanya di Disdik saja, atau juga terjadi di dinas-dinas lainnya.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026.

Baca Juga: Lebih 150 CCTV Terpasang di Arena Muktamar NU

KPK kemudian meluruskan informasi tersebut dengan menyatakan tidak melakukan OTT di Kabupaten Bogor.

Namun, pada 21 Agustus 2026, KPK mengakui telah mengamankan barang bukti berupa uang Rp 1,5 miliar dalam penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.