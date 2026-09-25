KPK Geledah Kanwil BPN Jatim, Sita Dokumen dan Uang Ratusan Juta

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur pada Kamis (24/9) sebagai bagian dari penyidikan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 20.57 WIB tersebut merupakan lanjutan dari upaya paksa yang sebelumnya dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu (23/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur tersebut. Ia menyatakan bahwa penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut.

"Kemudian hari ini, Kamis (24/9), penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/9).

Baca Juga: KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik juga menemukan uang senilai ratusan juta rupiah yang kemudian dilakukan penyitaan. Uang tersebut diduga merupakan penerimaan dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur. Temuan serupa sebelumnya juga terjadi di Kantor BPN Kota Mojokerto, di mana penyidik mengamankan sejumlah amplop berisi uang yang masih tersimpan utuh dan akan dihitung lebih lanjut.

Budi menyatakan bahwa penyidik akan menelaah dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan ini guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Kami akan sampaikan setiap perkembangannya, sebagai bentuk komitmen KPK dalam melaksanakan proses hukum secara transparan," ujar Budi.

Penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka, salah satunya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, yang tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sebelum berpindah tugas ke Jakarta. (tan/jpnn)