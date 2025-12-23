KPK Geledah Rumah Ade Kuswara, Ini yang Dibawa, Jangan Kaget
jpnn.com, JAKARTA - KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK) pada Selasa, 23 Desember 2025.
Dalam penggeledahan itu petugas KPK menyita dokumen serta satu unit Toyota Land Cruiser.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan beberapa dokumen dan juga satu unit kendaraan roda empat bermerek Land Cruiser,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Selasa (23/12).
Selain itu, Budi mengatakan KPK turut menggeledah perusahaan milik HM Kunang (HMK) selaku ayah Ade Kuswara pada tanggal tersebut.
“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik,” katanya.
Ia menjelaskan barang bukti yang telah disita KPK dari dua lokasi tersebut akan ditelaah dan dianalisis untuk melengkapi bukti yang diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Tentu penyidik juga masih akan melakukan penggeledahan ke titik-titik lainnya yang memang dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara ini,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh dalam tahun 2025, dan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.
KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, Selasa, 23 Desember 2025.
