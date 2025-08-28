menu
KPK Geledah Rumah Irvian Bobby, Begini Temuannya
Tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (kanan) saat berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Irvian Bobby Mahendro (IBM) pada Selasa (26/8).

Irvian merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Saat penggeledahan itu penyidik KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa uang dolar.

Baca Juga:

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik dan juga uang tunai dalam bentuk dolar," kata ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Semuanya sudah dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," lanjutnya.

Budi mengatakan barang bukti elektronik tersebut akan diekstrak maupun dianalisis oleh penyidik KPK.

Baca Juga:

"Kami akan melihat isinya. Kami akan melihat petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut," ujar dia.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Penyidik KPK menemukan barang bukti ini saat penggeledahan rumah Irvian Bobby terkait pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker.

