KPK Geledah Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Lobar

jpnn.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di Kantor Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan beberapa hari sebelumnya.

Berdasarkan keterangan seorang staf kantor bupati yang enggan disebutkan identitasnya, tim dari komisi antirasuah tiba di lokasi sekitar pukul 09.40 Wita. Dari pantauan di lokasi, terlihat sejumlah pegawai kantor mendampingi petugas KPK yang mengenakan rompi berlogo komisi antirasuah tersebut.

Pengamanan kegiatan penggeledahan juga melibatkan personel Satbrimobda Nusa Tenggara Barat dan Satpol PP Lombok Barat. Mereka berjaga di depan setiap pintu ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan.

Adapun ruangan yang digeledah meliputi ruang kerja bupati, bagian pengadaan barang dan jasa, serta ruang asisten dua yang merangkap sebagai penjabat Sekretaris Daerah. Hingga pukul 10.57 Wita, belum terlihat barang bukti berupa dokumen atau perangkat elektronik yang dikeluarkan dari ruangan tersebut, karena kegiatan masih berlangsung.

"Belum ada dari pihak KPK yang memberikan keterangan resmi terkait kegiatan penggeledahan ini," demikian pernyataan staf kantor setempat.

Sebelumnya, pada Senin (20/7), KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap 19 orang, dengan tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta. Dari tujuh orang tersebut, tiga di antaranya adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Sudirman, dan Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat Lalu Ratnawi.

Selain itu, KPK juga mengamankan satu orang bernama Alvonsus Gani yang merupakan Direktur PT Meconel Sistim Instrumen (MSI) di Jakarta. Pada Selasa (21/7), KPK secara resmi mengumumkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Lalu Ahmad Zaini, Sudirman, dan Alvonsus Gani, atas dugaan pelanggaran konflik kepentingan, suap, dan penerimaan gratifikasi. (tan/jpnn)