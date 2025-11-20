KPK Ingin Membentuk Kedeputian Intelijen, Ini Tujuannya
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membentuk Kedeputian Intelijen dalam struktur organisasi dan tata kerja atau OTK lembaga antirasuah tersebut.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan rencana ini sudah disampaikan dalam arah kebijakan bahwa harus ada satu kedeputian lagi.
"Nanti kami akan sesuaikan OTK-nya menjadi Kedeputian Intelijen," kata Setyo Budiyanto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Menurut Setyo, Kedeputian Intelijen di KPK akan melengkapi struktur organisasi lembaga antirasuah tersebut, seperti aparat penegak hukum yang lain hingga pihak swasta.
Dia menyebut Kedeputian Intelijen dibutuhkan di KPK karena mempertimbangkan adanya komunitas intelijen di tanah air.
"Intelijen di KPK diperlukan karena selain komunitas, ya, bisa dikatakan juga sebagai mata dan telinga pimpinan," katanya.
Oleh sebab itu, Kedeputian Intelijen tetap dapat mendukung tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.
Setyo mengisyaratkan pembentukan Kedeputian Intelijen di lembaga antirasuah akan dibantu Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap tujuan lembaganya berencana membentuk Kedeputian Intelijen. Masih ada kaitan dengan peberantasan korupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Korupsi Kuota Haji: 1 Rumah dan 3 Kendaraan Disita KPK
- Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Minyak Mentah ke KPK
- Tiga Hari Berturut-turut, KPK Dalami Kasus Proyek Fiktif Divisi EPC PT PP
- KPK Periksa Sembilan Bos Travel Terkait Dugaan Korupsi Kouta Haji
- KPK Periksa 3 Wiraswasta Kasus Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- KPK Periksa Project Manager WIKA Terkait Dugaan Korupsi Proyek KA Surabaya