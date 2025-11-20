KPK Ingin Membentuk Kedeputian Intelijen, Ini Tujuannya

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membentuk Kedeputian Intelijen dalam struktur organisasi dan tata kerja atau OTK lembaga antirasuah tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan rencana ini sudah disampaikan dalam arah kebijakan bahwa harus ada satu kedeputian lagi.

"Nanti kami akan sesuaikan OTK-nya menjadi Kedeputian Intelijen," kata Setyo Budiyanto dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut Setyo, Kedeputian Intelijen di KPK akan melengkapi struktur organisasi lembaga antirasuah tersebut, seperti aparat penegak hukum yang lain hingga pihak swasta.

Dia menyebut Kedeputian Intelijen dibutuhkan di KPK karena mempertimbangkan adanya komunitas intelijen di tanah air.

"Intelijen di KPK diperlukan karena selain komunitas, ya, bisa dikatakan juga sebagai mata dan telinga pimpinan," katanya.

Oleh sebab itu, Kedeputian Intelijen tetap dapat mendukung tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setyo mengisyaratkan pembentukan Kedeputian Intelijen di lembaga antirasuah akan dibantu Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa.