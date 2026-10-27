KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Pemeriksaan yang semestinya berlangsung pada Selasa (27/10/2026) itu dijadwalkan ulang pada awal November 2026.

"Pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada sekitar awal November mendatang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan, KPK memutuskan penjadwalan ulang karena Petronela telah mengonfirmasi tidak dapat hadir dalam pemanggilan tersebut. "Saksi konfirmasi tidak hadir karena ada agenda lainnya," ujarnya.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Anom Widiyantoro termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka dalam klaster ini. KPK menduga Anom melalui Haris meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Haris diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap Anom yang melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. KPK menduga Setya memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi itu diduga dimanfaatkan Lilik untuk meminta uang kepada Anom dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK. (Tan/jpnn)