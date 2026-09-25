KPK Kembali Panggil Anggota BPK Bobby Rizaldi dan Saksi Swasta soal Muara Enim

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi pada Jumat (25/9) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, terhadap Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi dan seorang pihak swasta bernama Aditya Rizki Prakosa.

“Hari ini kami menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim,” ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Pemeriksaan terhadap Bobby merupakan pemanggilan lanjutan setelah sebelumnya ia juga dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang sama. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci lebih jauh materi pemeriksaan yang akan didalami dari kedua saksi tersebut hari ini.

Kasus ini bermula dari penyidikan KPK atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menyeret Bupati Muara Enim periode 2025–2030, Edison, sebagai tersangka. Penyidikan kemudian berkembang setelah KPK menemukan indikasi bahwa temuan audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025 diduga "diatur" agar opini laporan keuangan berubah dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada Juni 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan 11 orang, termasuk lima aparatur sipil negara (ASN) BPK, dan menetapkan lima tersangka, salah satunya Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari. KPK menduga aliran suap diberikan agar temuan audit atas sejumlah proyek pengadaan, termasuk pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Penyidik juga menggeledah kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan serta rumah Bobby Adhityo Rizaldi dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait perubahan opini audit tersebut. Bobby sendiri telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi untuk mendalami pengetahuannya soal dugaan pengaturan audit serta keterlibatan pihak swasta yang diduga memiliki akses memengaruhi proses pemeriksaan BPK. (Tan/jpnn)