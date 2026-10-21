KPK Kirim Surat buat Panglima TNI terkait Penyidikan Korupsi di BNPB

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengungkapkan pihaknya sudah melayangkan surat untuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"KPK sudah mengirimkan surat kepada Panglima TNI,” kata Setyo, Rabu (21/10).

Setyo menjelaskan surat KPK tersebut dikirimkan pada 20 Oktober 2026.

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Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

Sehari setelah itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya Bima Setiawan yang merupakan adik Letnan Jenderal Suharyanto yang saat OTT berlangsung sedang menjabat sebagai Kepala BNPB.

Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.