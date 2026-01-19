KPK Konfirmasi Sudewo Terjaring OTT di Pati, Dibawa ke Polres Kudus
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, adalah Sudewo (SDW). Pihak tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan klarifikasi mengenai perkembangan operasi tersebut. "Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Sdr. SDW," kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1).
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap orang tersebut sedang berlangsung secara mendalam. "Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," jelasnya.
Konfirmasi ini melanjutkan informasi sebelumnya mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Pati. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami kasus dan memeriksa sejumlah pihak lain yang juga diamankan dalam operasi yang sama. (tan/jpnn)
KPK konfirmasi seorang berinisial SDW diamankan dalam operasi tangkap tangan di Pati. Saat ini yang bersangkutan diperiksa intensif di Polres Kudus.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
