KPK: Kota Bandung Masih Rawan Praktik Korupsi

KPK: Kota Bandung Masih Rawan Praktik Korupsi
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jpnn.com, JAKARTA -

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Bandung tahun 2024 masih menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan.

Kota Bandung tercatat meraih skor SPI sebesar 69, yang menempatkannya dalam kategori rawan. Padahal, untuk masuk kategori terjaga, skor minimal adalah 78.

“Nilai 69 menunjukkan masih banyak potensi risiko korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, maupun integritas ASN,” kata Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Irawati saat ditemui di Jalan Aceh, Bandung, Selasa (21/10).

Irawati menjelaskan salah satu potensi korupsi yang masih menjadi perhatian di lingkungan Pemkot Bandung ialah praktik jual beli korupsi.

Berdasarkan data statistik penanganan perkara, praktik itu menjadi satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan.

“Dalam konteks jual beli jabatan, biasanya didasarkan pada siapa yang disukai atau mampu mengakomodir kepentingan tertentu."

"Ketika manajemen ASN tidak menempatkan the right man in the right place, keputusan tersebut lebih didasari pada kepentingan pribadi atau kelompok,” tuturnya.

Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Bandung tahun 2024 menunjukkan hasil rawan atau potensi risiko korupsi di lingkungan pemerintahan.

