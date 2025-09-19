menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Menduga Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief Terima Uang Korupsi Kuota Haji

KPK Menduga Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief Terima Uang Korupsi Kuota Haji

KPK Menduga Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief Terima Uang Korupsi Kuota Haji
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief berjalan keluar usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025). Hilman Latief dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/bar.

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief menerima aliran uang kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Kami, penyidik, memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen tersebut,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Itu sebabnya penyidik KPK memeriksa Hilman Latief hingga sekitar 11 jam pada Kamis (18/9).

Baca Juga:

Adapun Hilman Latief tiba pada pukul 10.22 WIB, dan keluar pada pukul 21.53 WIB.

"Dengan demikian, itu (pemeriksaan, red.) menjadi lama karena kami berupaya untuk mendapatkan informasi dari yang bersangkutan, seperti itu," tuturnya.

Asep menyebut pemeriksaan terhadap Hilman Latief membutuhkan waktu yang lama karena jabatan yang diembannya, yakni Dirjen PHU Kemenag, merupakan jabatan sentral dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga:

Karena perkara yang sedang ditangani itu terkait dengan penyelenggaraan haji, penyidik menggali keterangan Hilman soal alur perintah terkait kebijakan tersebut, seperti penerbitan SK (surat keputusan menteri agama, red.).

"Kami juga menanyakan dan menggali tentang itu dari alur perintahnya, bagaimana sampai SK ini terbit yang menjadi dasar kemudian terjadinya masalah ini,” ungkap Asep.

Penyidik KPK menduga Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menerima aliran uang korupsi kuota haji era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Begini penjelasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI