menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Operasi Senyap di Kuansing, Bupati Masuk Target?

KPK Operasi Senyap di Kuansing, Bupati Masuk Target?

KPK Operasi Senyap di Kuansing, Bupati Masuk Target?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wiraswasta Mahendra Dito S alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai miliaran rupiah dan logam mulia sekitar 3 kilogram dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan dugaan korupsi pada kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuansing, pada Senin (29/6/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pemeriksaan tersebut dikabarkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan.

Kabarnya Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Baca Juga:

Selain Suhardiman, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing juga disebut ikut dimintai keterangan.

Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari KPK.

Di sisi lain, pengamanan di Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing tampak diperketat.

Baca Juga:

Sejumlah personel TNI dan Polri berjaga di sekitar lokasi.

“Iya memang lagi heboh kabar bupati kami diperiksa KPK,” kata salah satu warga bernama Irul kepada JPNN.com.

Kabarnya Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI