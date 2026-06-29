KPK Operasi Senyap di Kuansing, Bupati Masuk Target?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuansing, pada Senin (29/6/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pemeriksaan tersebut dikabarkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan.
Kabarnya Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut menjalani pemeriksaan oleh KPK.
Selain Suhardiman, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing juga disebut ikut dimintai keterangan.
Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari KPK.
Di sisi lain, pengamanan di Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing tampak diperketat.
Sejumlah personel TNI dan Polri berjaga di sekitar lokasi.
“Iya memang lagi heboh kabar bupati kami diperiksa KPK,” kata salah satu warga bernama Irul kepada JPNN.com.
Kabarnya Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, yang disebut menjalani pemeriksaan oleh KPK.
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