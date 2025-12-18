menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan?

KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan?

KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan di wilayah Banten. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan di wilayah Banten. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tersebut.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten," kata Budi Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa proses hukum terhadap kelima orang tersebut masih terus berjalan. "Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak," ujarnya.

Baca Juga:

Budi Prasetyo menyatakan bahwa identitas serta kasus yang melatarbelakangi pengamanan kelima orang tersebut akan diumumkan kemudian. "Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," katanya.

Juru Bicara KPK itu mengajak publik untuk menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. "Kita sama-sama tunggu prosesnya ya," pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Berita Selanjutnya:
KPK Pastikan Proses Perceraian Ridwan Kamil dan Atalia tak Halangi Penelusuran Aset Korupsi

KPK amankan lima orang di Banten dalam penyelidikan tertutup. Pemeriksaan intensif masih berlangsung. Identitas dan kasusnya akan diumumkan kemudian.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI