KPK OTT 5 Orang di Banten, Siapa yang Diamankan?

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam kegiatan penyelidikan di wilayah Banten. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tersebut.

"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten," kata Budi Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa proses hukum terhadap kelima orang tersebut masih terus berjalan. "Saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada para pihak," ujarnya.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa identitas serta kasus yang melatarbelakangi pengamanan kelima orang tersebut akan diumumkan kemudian. "Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya," katanya.

Juru Bicara KPK itu mengajak publik untuk menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. "Kita sama-sama tunggu prosesnya ya," pungkas Budi Prasetyo. (tan/jpnn)



