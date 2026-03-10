KPK OTT Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari di Bengkulu
jpnn.com, JAKARTA - Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan senyap tersebut, tim mengamankan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari beserta sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan itu saat dikonfirmasi pada Selasa (10/3).
"Benar, Bupati Rejang Lebong," ujar Fitroh.
Fikri Thobari dan pihak lainnya dibekuk lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap. Dari tangan para tersangka, tim satgas KPK juga mengamankan uang tunai sebagai barang bukti awal.
"Ada (uang tunai yang diamankan)," kata Fitroh.
Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana yang menjerat orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong itu. Ia juga belum merinci nominal uang tunai yang turut disita dalam operasi senyap tersebut.
Saat ini, Fikri Thobari dan para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan dinaikkan sebagai tersangka atau tidak. Proses hukum terus berjalan dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan ke publik. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
