KPK OTT di Hulu Sungai Utara, Sejumlah Orang Diperiksa di Polres HSU

jpnn.com, BANJARBARU - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

Hingga Kamis malam (18/12) penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Polres Hulu Sungai Utara (HSU).

Berdasarkan pantauan, Polres HSU dijaga ketat aparat termasuk personel Brimob yang mengawal seluruh aktivitas penyidik KPK.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi membenarkan ada permintaan personel untuk mendampingi kegiatan KPK.

Termasuk peminjaman salah satu ruang di Polres HSU untuk proses pemeriksaan.

Meski begitu, Adam mengaku tidak mengetahui materi kegiatan yang dimaksud dan siapa saja yang diperiksa di Polres HSU.

"Untuk materi kegiatan itu kewenangan KPK, kami hanya mengetahui ada permintaan personel untuk back up," jelas Adam.

Sebelumnya ramai beredar kabar terjadi OTT oleh penyidik KPK yang menjaring sejumlah orang di Kota Amuntai, Kabupaten HSU.