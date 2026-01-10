menu
KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.

"Kami konfirm, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (10/1).

Dalam operasi tersebut, tim KPK telah melakukan pengamanan terhadap sejumlah pihak dan barang bukti.

"Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," jelas Budi Prasetyo.

Para pihak yang diamankan kemudian menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkas Budi Prasetyo.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkembangan kasus yang sedang ditangani. KPK sendiri belum mengungkap siapa latar belakang kasus dan pihak-pihak yang diamankan. (tan/jpnn)


KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan di Jakarta. Delapan orang diamankan beserta barang bukti uang untuk pemeriksaan intensif.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

