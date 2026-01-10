KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.
"Kami konfirm, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (10/1).
Dalam operasi tersebut, tim KPK telah melakukan pengamanan terhadap sejumlah pihak dan barang bukti.
"Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," jelas Budi Prasetyo.
Para pihak yang diamankan kemudian menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkas Budi Prasetyo.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkembangan kasus yang sedang ditangani. KPK sendiri belum mengungkap siapa latar belakang kasus dan pihak-pihak yang diamankan. (tan/jpnn)
KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan di Jakarta. Delapan orang diamankan beserta barang bukti uang untuk pemeriksaan intensif.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pakar Prediksi Eksepsi Nadiem Makarim Bakal Ditolak Hakim, Ini Alasannya
- 3 Jaksa yang Terseret Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Diperiksa KPK
- Kapan KPK Tahan Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji?
- Politikus PKB Dukung Proses Hukum Terhadap Gus Yaqut, Meskipun KPK Terkesan Lama
- Ternyata Gus Yaqut & Gus Alex Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji Bukan Mulai Hari Ini
- Menilik Isi Garasi Rumah Yaqut Cholil, Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Wow!