KPK Panggil Anak Anwar Sadad sebagai Saksi Kasus Dana Hibah Jatim

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Muhammad Haykal Ismail Sadad, anak dari anggota DPR RI Anwar Sadad, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama MHI selaku pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (4/8).

Selain Haykal, KPK juga memanggil seorang pihak swasta berinisial AHF sebagai saksi dalam perkara yang sama. Berdasarkan catatan KPK hingga pukul 13.20 WIB, Haykal maupun AHF belum tercatat memenuhi panggilan penyidik.

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Sebelumnya, pada Senin, KPK memanggil Anwar Sadad yang telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut. Namun, legislator itu telah menyampaikan kepada KPK bahwa dirinya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berawal dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022. Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka dalam perkara tersebut. Namun, penyidikan terhadap Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Kusnadi, dihentikan pada 16 Desember 2025 karena yang bersangkutan meninggal dunia.

Dengan demikian, terdapat 20 orang tersangka lainnya. Untuk penerima suap, terdiri dari Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Achmad Iskandar, serta staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono. Sementara untuk pemberi suap berjumlah 17 orang, terdiri dari sejumlah anggota DPRD Jatim, anggota DPRD kabupaten/kota, dan pihak swasta dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Sampang, Probolinggo, Tulungagung, Bangkalan, Pasuruan, Sumenep, Gresik, dan Blitar.

Hingga 28 Juli 2026, KPK baru menahan delapan dari 20 tersangka kasus tersebut. Mereka adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi. Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono. (antara/jpnn)