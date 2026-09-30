KPK Panggil Asisten Pribadi Ridwan Kamil

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil asisten pribadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di sebuah bank daerah periode 2021-2023.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik memanggil Randy Kusumaatmadja selaku personal assistant Ridwan Kamil sebagai saksi pada Rabu (30/9).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan.

Selain Randy, penyidik juga memanggil Reja Muhammad Yusuf Tojiri selaku Group Head Pengadaan Divisi Umum bank sebagai saksi.

KPK telah menahan empat dari lima tersangka pada 10 Agustus 2026. Keempat tersangka itu adalah Widi Hartoto selaku Pemimpin Divisi Change Management Office bank bjb sekaligus Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb tahun 2020-2024, Ikin Asikin Dulmanan selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT Antedja Muliatama, Suhendrik selaku Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Elang Sophan Jaya Kusuma selaku Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.

Satu tersangka lainnya belum ditahan, yakni mantan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan jasa agensi iklan bank bjb pada periode 2021 hingga 2023 yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. (tan/jpnn)