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KPK Panggil Direksi Asia International Insurance Brokers sebagai Saksi

KPK Panggil Direksi Asia International Insurance Brokers sebagai Saksi
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Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) tahun 2015–2020, Untung Hadi, mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). KPK menahan empat tersangka, yakni Direktur PT Asuransi Jasindo periode 2013–2018 Untung Hadi, Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia periode

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil direksi pada PT Asia International Insurance Brokers untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo periode 2015-2020.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi TJR selaku Direktur PT Asia International Insurance Brokers," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Budi mengatakan pemeriksaan terhadap TJR diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

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Sebelumnya, pada 3 Agustus 2024, KPK mengungkapkan telah memulai penyidikan dua perkara dugaan korupsi di lingkungan Jasindo. Saat itu, KPK menyatakan auditor masih melakukan penghitungan kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut.

Pada 30 Juli 2026, KPK menahan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan Pelni oleh Jasindo periode 2015-2020.

Para tersangka tersebut adalah Direktur Pemasaran dan Korporasi Jasindo periode 2013–2018 Untung Hadi Santosa, dan Manajer Manajemen Risiko Pelni periode 2012–2015 Eko Yuni Triyanto.

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Tersangka lainnya adalah Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015–2020 Yohanes Priyo Iriantono, dan Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri Zulchaibar.

KPK menyebut keempat tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp15,602 miliar. (antara/jpnn)


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KPK memanggil Direktur PT Asia International Insurance Brokers sebagai saksi kasus korupsi Jasindo.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

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