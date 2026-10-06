Pekan Ini KPK Garap Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan kementeriannya.

Lembaga pemberangus koruptor itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron dilakukan pada pekan ini.

"Kalau enggak salah waktunya minggu ini, ya, seingat saya," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Setyo, penyidik KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Nusron pada pekan sebelumnya. Purnawirawan Polri itu meyakini surat tersebut sudah diterima oleh Nusron.

"Minggu lalu sudah dikirimkan. Artinya, saya yakin bahwa seharusnya (surat panggilan) sudah diterima oleh yang bersangkutan," katanya.

Setyo menegaskan bahwa memenuhi panggilan penyidik merupakan kewajiban hukum setiap warga negara. Karena itu, ia berharap Nusron hadir untuk memberikan keterangan.

"Salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut, ya, untuk memberikan keterangan," ujarnya.

Meski demikian, Setyo tidak merinci hari pasti pemanggilan Nusron. Ia mengarahkan awak media untuk menanyakan jadwal lengkapnya kepada Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu serta Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.