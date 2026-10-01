KPK Panggil Pegawai Adaro Andalan Indonesia dan Dua Pegawai Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai PT Adaro Andalan Indonesia berinisial JST, dua aparatur sipil negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan seorang pensiunan ASN Ditjen Pajak untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan keempatnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi JST selaku pihak swasta, JKP dan SMG selaku pegawai pajak serta ASK selaku pensiunan pegawai pajak," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, KPK pada Selasa, 29 September 2026, memeriksa seorang pihak swasta berinisial EN sebagai saksi. Selanjutnya pada Rabu, 30 September 2026, KPK memeriksa seorang pihak swasta berinisial DS sebagai saksi.

KPK mendalami dugaan pembelian aset oleh mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak.

KPK menjelaskan bahwa mulanya terdapat permintaan uang apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin mengurus permohonan restitusi pajak pertambahan nilai PT Buana Karya Bhakti. Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.

Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar. Atas pengurusan tersebut, para tersangka diduga menerima uang dengan total Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi sesuai dengan jatah masing-masing.