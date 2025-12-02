menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Panggil Ridwan Kamil sebagai Saksi Kasus Iklan

KPK Panggil Ridwan Kamil sebagai Saksi Kasus Iklan

KPK Panggil Ridwan Kamil sebagai Saksi Kasus Iklan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (2/12). Pemeriksaan ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di Bank BJB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan konfirmasi tersebut.

"Benar, kami konfirmasi bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada Sdr. RK, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat tempus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB," ujar Budi Prasetyo.

Baca Juga:

Budi Prasetyo juga menyatakan keyakinannya bahwa Ridwan Kamil akan memenuhi panggilan tersebut.

"Kami meyakini Pak RK akan hadir memenuhi penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini," tambahnya.

Pemanggilan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus yang telah berjalan. KPK menekankan bahwa pemeriksaan terhadap RK dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada periode waktu terjadinya dugaan perkara. (tan/jpnn)

Berita Selanjutnya:
Anggota DPRD Riau Ini Diperiksa KPK terkait Kasus Abdul Wahid


Video Terpopuler Hari ini:

Baca Juga:

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat RK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan BJB.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI