KPK Panggil Wabup Mempawah Juli Suryadi

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Mempawah, Kalimantan Barat, Juli Suryadi Burdadi (JS), Kamis (2/10).

Juli akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mempawah.

Pemeriksaan terhadap Juli Suryadi dilakukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).

"Pemeriksaan bertempat di Polda Kalbar atas nama JS, Wakil Bupati Mempawah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis (2/10).

Budi menjelaskan Juli Suryadi diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Budi mengatakan KPK memeriksa sepuluh saksi lain dalam penyidikan kasus tersebut, yakni DN dan SN selaku sopir, MI dan GU selaku aparatur sipil negara, DS selaku nelayan, serta RM, DEKW, FI, AM, dan WW selaku pihak swasta.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta.

KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada 25-29 April 2025.