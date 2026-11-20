jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan tidak tinggal diam dengan munculnya sejumlah nama pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Lembaga antirasuah tersebut bakal mengusut dugaan aliran uang korupsi kuota haji kepada legislator yang kecipratan dana haram dalam penentuan kuota haji.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein guna menanggapi fakta persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

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"Tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (20/11).

Pada persidangan Rabu (18/11), mantan staf khusus menag, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengungkapkan Ketua Komisi VIII DPR periode 2019-2024 yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar untuk memperlancar proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.

Selain menyebut nama Yandri, terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 itu juga membeberkan adanya permintaan tambahan uang reses dari jajaran pimpinan Komisi VIII DPR periode 2019-2024, yakni Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, TB Ace Hasan Syadzily, dan Diah Pitaloka.

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Taufik menyatakan pengembangan kasus ini akan tergantung dari kecukupan alat bukti. Dia menekankan sepanjang memenuhi kecukupan alat bukti, KPK akan menjerat pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Untuk itu, kata Taufik, tim penyidik dan jaksa penuntut umum akan membahas hasil persidangan dan penyidikan perkara korupsi haji, termasuk membahas kesaksian Gus Alex dan fakta-fakta lainnya yang muncul di persidangan. Pembahasan ini akan menentukan pengembangan kasus haji selanjutnya.