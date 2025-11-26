KPK & Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN, Sekda Edward Tekankan Ini ke Pejabat
jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menegaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penegasan itu disampaikan Sekda Edward Candra saat menghadiri kegiatan Monitoring Kepatuhan LHKPN 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN 2025 untuk Wilayah Sumsel yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (25/11).
Menurut Edward, pelaporan LHKPN yang dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai fakta sangat menentukan integritas penyelenggara negara.
Dia menekankan keterbukaan harta kekayaan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan pelaporan LHKPN yang benar sesuai fakta apa adanya, ini menunjukkan integritas dan kejujuran. Kalau sudah terbuka dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan akan tumbuh,” tegas Sekda Edward dalam keterangannya, Rabu (26/11).
Sekda Edward mengatakan keterbukaan melalui LHKPN berperan besar dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah memandang LHKPN sebagai instrumen vital dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Pada kesempatan tersebut, Edward juga memberikan imbauan tegas kepada seluruh Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Sumsel.
Sekda Edward Candra tekankan hal ini ke para pejabat saat menghadiri Monitoring Kepatuhan LHKPN 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN 2025 yang digelar KPK
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK & Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN, Sekda Edward Tekankan Ini ke Pejabat
- Penjelasan Lengkap Istana soal Prabowo Berikan Rehabilitasi pada Kasus ASDP
- KPK Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan 31 RSUD di Seluruh Indonesia
- Pemprov Sumsel Targetkan Revitalisasi Bundaran Air Mancur Selesai Awal 2026
- KPK Panggil Dirut PT Gunadharma Cipta Persada Terkait Kerugian Negara dari Proyek Pengerukan
- KPK Periksa Petinggi PT Nindya Karya Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA di Medan