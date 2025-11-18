KPK Periksa 2 Project Manager WIKA Terkait Proyek Jalur KA Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaga tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada hari ini, Selasa (18/11).

Pemeriksaan ini dilakukan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana rasuah yang menyangkut pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Surabaya.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi Prasetyo.

Adapun dua orang yang hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan ini ialah Antonius Witur Bayu, yang menjabat sebagai Project Manager Paket JGMS-8 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Akhmad Yani Qory, yang bertindak sebagai Project Manager Paket STMS PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.