KPK Periksa 2 Saksi Jasindo dalam Dugaan Korupsi Komisi Asuransi Pelni

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni oleh PT Jasindo tahun 2015-2020. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/10).

Dua saksi yang dipanggil adalah Yuningsih Rahayu, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Jasindo, dan Syarifuddin, Direktur Teknik dan Luar Negeri PT Jasindo periode 5 Februari 2013 hingga 5 Februari 2018.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung PT Jasindo oleh PT Pelni untuk menangani asuransi perkapalan dengan nilai kontrak mencapai Rp263 miliar selama periode 2015-2020. KPK menduga terdapat pembayaran komisi kepada agen asuransi yang tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya.

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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengungkapkan penyidik mendalami dugaan pencairan komisi agen fiktif dalam perkara ini.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pencairan komisi agen fiktif yang diketahui oleh tersangka UHS. Di mana UHS juga diduga mendapatkan bagian dari komisi tersebut,” kata Budi.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan perbuatan melawan hukum ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15,602 miliar.

KPK telah menahan empat tersangka dalam perkara ini sejak 30 Juli 2026. Mereka adalah Untung Hadi Santosa, Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo periode 2013-2018; Eko Yuni Triyanto, Manajer Manajemen Risiko PT Pelni periode 2012-2015; Yohanes Priyo Iriantono, Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015-2020; dan Zulchaibar, Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain dalam pengembangan penyidikan ini, termasuk staf Unit Treasury Head Office PT Jasindo, Agil Suhendra, serta mantan Kepala Cabang Jasindo Menteng, Diwe Novara. (tan/jpnn)