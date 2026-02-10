menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras PKH Jawa Timur di Sulut

KPK Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras PKH Jawa Timur di Sulut

KPK Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras PKH Jawa Timur di Sulut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi pada hari ini, Selasa (10/2), untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020 di wilayah Jawa Timur. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi pada hari ini, Selasa (10/2), untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020 di wilayah Jawa Timur.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut.

Para saksi yang diperiksa meliputi perwakilan vendor logistik dan para koordinator penyaluran di tingkat daerah.

Baca Juga:

Mereka yang dipanggil adalah Adra Paat (PIC Lapangan Vendor Truk PT Yasa Artha Trimanunggal), Marlino Kastilong (Area Koordinator Penyaluran), Michael Richard Barten Karundeng (Koordinator Kabupaten/Kota Bitung), Teddy Kano (Koordinator PKH Kota Manado), Joosti Anderson Walewangko (Koordinator Kabupaten/Kota Tomohon), Richard Marcel Mongkaren (Koordinator Wilayah Sulawesi Utara), dan Noldy Silverius Mangerongkonda (Koordinator Wilayah PKH Provinsi Sulawesi Utara).

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan KPK atas potensi penyimpangan dalam program bantuan sosial pemerintah yang vital tersebut.

Kasus ini menyangkut dugaan korupsi dalam penyaluran beras bansos yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan penerima PKH di Jawa Timur pada 2020.

Baca Juga:

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi daya beli masyarakat selama masa pandemi Covid-19. KPK diduga menyelidiki kemungkinan adanya mark-up, penyimpangan spesifikasi, penyelewengan prosedur, atau praktik tidak wajar lainnya dalam proses logistik dan distribusi yang melibatkan vendor dan penyelenggara di lapangan. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Berita Selanjutnya:
5 Berita Terpopuler: Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok Terungkap, Deal Pimpinan PN Depok dan Karabha Digdaya Terbongkar

KPK periksa 7 saksi terkait dugaan TPK dalam penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat PKH tahun 2020 di Jawa Timur.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI