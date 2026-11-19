KPK Periksa Abu Amin di Kasus Korupsi Jalan Sumut
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara.
"Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (19/11)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Saksi yang dijadwalkan hadir adalah Abu Amin, yang menjabat sebagai Koordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana.
Nama Abu Amin sebelumnya sempat mencuat dalam persidangan perkara ini. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan pada awal Januari 2026, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Abu Amin dan Makmun Sukarna sebagai saksi. Saat itu terungkap adanya aliran dana dari PT Ayu Septa Perdana kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BBPJN Sumut.
“Ya, memang dari data maupun dakwaan kami, ada uang yang masuk dari Ayu Septa kurang lebih Rp 300 juta untuk Heliyanto,” ujar jaksa dalam persidangan tersebut.
Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu Topan Obaja Putra Ginting dan PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut Heliyanto.
Perkara ini terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama mencakup empat proyek jalan di Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua terkait dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek di kedua klaster mencapai Rp231,8 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai hasil pemeriksaan Abu Amin maupun materi yang didalami penyidik. KPK juga belum mempublikasikan apakah saksi yang dijadwalkan tersebut memenuhi panggilan atau tidak. (tan/jpnn)
KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam pengembangan penyidikan korupsi proyek jalan di BBPJN Sumut.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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