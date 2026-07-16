KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi dan Empat ASN Kasus Audit Muara Enim

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Kamis (16/7). Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kelima saksi yang dipanggil adalah Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Tenaga Ahli Anggota V BPK RI Tuning Rahayu, Dirjen PKN V BPK RI Widhi Widayat, serta dua ASN BPK RI lainnya yaitu Adhony dan Wahyu selaku Kepala Sekretariat AKN V BPK RI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami proses audit yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penyidik fokus menelusuri dugaan pengubahan temuan audit yang berujung pada perubahan opini.

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"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta" ujar Budi Prasetyo, Kamis (16/7).

Menurut Budi, penyidik mendalami proses pemeriksaan yang menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang kemudian diduga diubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perubahan opini ini menjadi sorotan utama dalam kasus yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

KPK meyakini keterangan dari kelima saksi sangat dibutuhkan untuk melengkapi konstruksi perkara dan memperkuat alat bukti terhadap para tersangka yang telah ditetapkan. Budi menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK.

Bobby Adhityo Rizaldi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.55 WIB dengan didampingi sejumlah orang. Mantan anggota DPR RI tersebut hanya memberikan pernyataan singkat sebelum memasuki ruang pemeriksaan.

"Kami hadir hari ini (sebagai saksi)," ujarnya sambil memasuki gedung.