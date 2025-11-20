KPK Periksa Auditor Yudy Ayodya Baruna di Markas BPK, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali kasus dugaan korupsi di sejumlah kementerian. Meski KPK belum memberikan kisi-kisi penyelidikan tersebut, namun sejumlah saksi sudah mulai digarap.

Dalam dua pekan terakhir ini, KPK memeriksa setidaknya dua pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Mereka adalah Padang Pamungkas yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dengan jabatan Kepala Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK RI. Ia diperiksa Kamis pekan lalu selama 8 jam.

Kemudian hari ini, Kamis (20/11), KPK memeriksa Auditor BPK RI Yudy Ayodya Baruna.

Anehnya, pemeriksaan terhadap Yudi dikabarkan KPK justru "sowan" ke gedung BPK RI yang saat ini dipimpin Isma Yatun untuk memeriksa Yudy.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat BPK tersebut.

Namun, ia enggan mengungkap lebih jauh ihwal kasus yang menyeret mereka lantaran masih dalam tahap penyelidikan.

"Masih ditahap lidik (penyelidikan), belum bisa sampaikan," kata Budi kepada wartawan.