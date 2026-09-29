KPK Periksa Bobby, Dalami Hubungan Tersangka Suap dengan Oknum BPK RI
jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam pemeriksaan pada Senin (28/9/2026), penyidik KPK mendalami hubungan tersangka Augusz Dewanggara dengan pihak-pihak di internal BPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidik juga mendalami mekanisme penentuan opini hasil pemeriksaan, mulai dari BPK Perwakilan hingga BPK RI.
"Bagaimana keterkaitan atau hubungan dari pihak swasta tersebut kepada oknum-oknum di internal BPK," kata Budi, kemarin.
Pemeriksaan Bobby juga berkaitan dengan proses penentuan opini atas hasil pemeriksaan BPK.
"Bagaimana proses di perwakilan dan bagaimana proses di pusatnya," ucap Budi.
Dia mengatakan berbagai keterangan tersebut masih didalami penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim.
"Semuanya masih terus didalami oleh penyidik untuk melengkapi pemberkasan penyidikan perkara ini," ujarnya.
Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
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