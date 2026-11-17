jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur PT Dalihan Natolu Group (DNG) Muhammad Akhirun Piliang dan Wakil Direktur perusahaan itu, Seri Agustina Melinda, Selasa (17/11).

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Hari ini Selasa (17/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara," kata Budi dalam keterangannya.

Akhirun tercatat menjabat Direktur PT DNG sejak 2014. Ia sebelumnya berstatus terdakwa sebagai pihak pemberi dalam kasus suap proyek jalan Sumut.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Dalam OTT itu, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi suap, sedangkan penerimanya adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar di klaster pertama, serta Heliyanto di klaster kedua. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

KPK mengumumkan pengembangan perkara pada 5 Mei 2026 dengan surat perintah penyidikan umum, sehingga saat itu belum ada tersangka baru. Pada 7 Oktober 2026, KPK menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

Pada 22 Oktober 2026, KPK menahan para pejabat BBPJN Sumut yang menjadi tersangka, di antaranya mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. KPK juga mengungkap adanya permintaan fee kepada penyedia proyek, yaitu 4 persen untuk kepala dan kasatker, serta 1 sampai 1,5 persen untuk PPK.